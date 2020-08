Perugia, per Perari nulla da fare: resta fuori dal consiglio

Nulla da fare per l’ex assessore Massimo Perari, a Perugia, il cui ricorso per la riammissione nel consiglio comunale di Perugia dopo le amministrative del 2019, è stato respinto – dopo il Tar dell’Umbria – anche dal Consiglio di Stato. Il massimo organo giudicante in ambito amministrativo ha infatti sancito che, quanto deciso dai giudici umbri, era corretto: Perari (Forza Italia) era rimasto fuori dal consiglio comunale per un solo voto. Ultimo degli eletti nella sua lista, Michele Cesaro che si è costituito in giudizio e che resta nell’assemblea di palazzo dei Priori.

Condividi questo articolo su