Lei rientra tardi, lui chiede spiegazioni e viene picchiato

Donne che picchiano i propri compagni: succede a Città di Castello (Perugia) con due fatti distinti riguardanti altrettante giovani coppie. In entrambi i casi è scattato l’ammonimento da parte del questore di Perugia: dodici in tutto in nel mese di agosto, quattro per atti persecutori ed otto per violenza domestica. Destinatari cittadini italiani e stranieri, responsabili di aver cagionato lesioni personali ai partner.

Botte ai fidanzati

Nel primo caso i due hanno iniziato a discutere mentre si trovavano a bordo dell’auto. La giovane ha dapprima danneggiato il rivestimento interno della capote e lo specchietto retrovisore, per poi colpire il fidanzato con un pugno all’occhio destro. Nel secondo caso la donna, dopo essere rientrata a casa tardi, ha aggredito il compagno – ‘reo’ di averle chiesto spiegazioni in merito all’orario ed a cosa avesse fatto – con pugni e graffi alle braccia. Entrambe le vittime, in seguito alle aggressioni, si sono recate al pronto soccorso per ricevere le cure opportune.

Botte davanti al figlio di 6 mesi

Un altro provvedimento di ammonimento è stato emesso nei confronti di un cittadino straniero che picchiava la compagna anche in presenza del figlio di appena sei mesi. L’intervento della squadra Volante risale ai primi giorni di agosto in seguito alle urla percepite dai vicini di casa. La vittima è stata poi collocata in protezione insieme al proprio bambino.