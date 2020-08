L’ex Perugia Stamilla arrestato in Liguria

Un ex calciatore del Perugia Calcio, il 37enne Alessio Stamilla, è stato arrestato mercoledì pomeriggio in Liguria per detenzione di droga. A riportare la notizia è il portale sanremonews.it.

Cocaina

Stamilla, ora imprenditore turistico e protagonista con la maglia del Grifo nell’annata 2009-2010 con Leonardo Covarelli alla guida della società, è stato bloccato in lungomare Vittorio Emanuele dai carabinieri: aveva con sé un etto di cocaina. L’ex centrocampista in carriera ha militato anche tra le fila di Sangiovannese, Piacenza ed Hellas Verona.