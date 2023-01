Liceo ‘Mazzatinti’ di Gubbio: dove gli eventi esaltano la didattica

di G.R.

Dalla formazione alla pratica passando per gli incontri con chi può essere un modello da seguire per il percorso di studio intrapreso. Questa l’idea che rende un esempio virtuoso il polo liceale Mazzatinti di Gubbio che da anni affianca alle lezioni tradizionali eventi e uscite didattiche che servono a spronare e far crescere scolasticamente e umanamente i propri alunni. L’exploit è stato esponenziale con un passaggio da 600 a oltre 1000 studenti, che lo rendono oggi il primo polo superiore eugubino, negli ultimi 10 anni da quando è dirigente scolastica Maria Marinangeli, la figlia del noto giornalista nocerino Angelo Marinangeli.

Gli incontri

L’incontro di venerdì 27 gennaio con il magistrato antimafia Alfonso Sabella comprende anche l’intervento dell’attore Francesco Montanari, che veste i panni di Sabella stesso nella fiction di successo Il Cacciatore, con la terza serie della quale è trasmessa su Rai Due e visibile su Amazon Prime. E’ solo l’ennesimo degli innumerevoli eventi organizzati negli ultimi anni con il contributo anche del giornalista del Messaggero e del Corriere dello Sport Massimo Boccucci che collabora come docente esperto esterno del progetto di giornalismo. Una mentalità chiara finalizzata a premiare chi sceglie il polo liceale per formarsi in uno dei cinque indirizzi disponibili: classico, scientifico, artistico, scienze umane e sportivo. «La nostra è una scuola dalle grandi tradizioni, ma al tempo stesso è fortemente proiettata verso il futuro» si legge nel sito mettendo il punto esclamativo sui «percorsi di formazione ed autoformazione». Citando solo alcuni degli eventi: la biochimica Adriana Albini; la giornalista Emma D’Aquino e l’avvocato Marco Brusco in un incontro a tema violenza sulle donne; il linguista Massimo Arcangeli per parlare di pace; Gioia Bartali, nipote dell’ex ciclista Gino, nella giornata della Memoria; Alessio Zucchini del TG1 e tantissimi sportivi tra cui Emiliano Mondonico, Xavier Jacobelli, Alfredo Pedullà, l’arbitro internazionale Marco Guida di Torre Annunziata, Giovanni Carnevali e Francesco Magnanelli. L’ex portiere e attuale medico sportivo Lamberto Boranga oltre ad aver incontrato gli studenti ha anche inaugurato il laboratorio di medicina dello sport nella sede di via dell’Arboreto a novembre 2022. Non da meno le uscite didattiche come quella a San Marino dove hanno incontrato gli olimpionici Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, il motociclista Manuel Poggiani e l’ex campione della Juventus Massimo Bonini. Il 9 novembre l’indirizzo sportivo è stata anche la prima scolaresca autorizzata a visitare il Mapei Stadium il giorno di una partita (Sassuolo-Roma) con le visite che erano sospese dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Studenti d’eccellenza

I risultati si vedono anche fuori dalla scuola dove alcuni alunni partecipano alle Olimpiadi di varie materie tra cui quella di Italiano. Ogni anno inoltre i ragazzi del Mazzatinti partecipano al festival di Scienze e Filosofia di Foligno. Per quanto riguarda i risultati scolastici citiamo Giorgia Marchi (2016) e Daniele Sannipoli che (2015) al liceo classico si sono diplomati con 100 e lode ricevendo il premio «Alfiere del Lavoro – Medaglia del Presidente della Repubblica» direttamente dalle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Tra i banchi del liceo hanno studiato anche il corrispondente da Londra per il Sole 24 Ore Simone Filippetti, il direttore di UmbriaTV Giacomo Marinelli Andreoli e l’attuale sindaco di Gubbio (in precedenza professore di Latino e Greco) Filippo Mario Stirati.