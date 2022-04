L’incendio alla Gsi preoccupa anche in Umbria

Devastante incendio nell’azienda Gsi di Gallese Scalo, fra Orte e Civita Castellana in provincia di Viterbo. È divampato lunedì mattina e vede impegnate – per venirne a capo – più squadre dei vigili del fuoco, presso la struttura che produce apparecchi sanitari per l’arredo bagno, una delle principali del distretto industriale della zona. Il denso fumo nero sprigionatosi dal rogo, oltre ad essere ben percepibile all’olfatto e visibile da chilometri di distanza, è arrivato – spinto dal vento – fino ai territori comunali umbri di Otricoli, Calvi dell’Umbria e Narni. Tanto che alcuni sindaci, come quello di Otricoli Antonio Liberati, hanno raccomandanto alla popolazione di tenere le finestre chiuse in attesa di nuove ed ulteriori disposizioni sul piano sanitario ed ambientale. Anche il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, fa sapere che il Comune «sta verificando la situazione scaturita dell’incendio di questa mattina nel comune di Gallese».

Condividi questo articolo su