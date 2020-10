L’Ipsia di Todi sarà intitolato a Giuseppe Angelantoni

Sarà intitolato a Giuseppe Angelantoni, uno dei più lungimiranti e innovativi imprenditori del territorio umbro, fondatore del Gruppo Angelantoni, l’Iis ‘Ciuffelli-Einaudi’ di Todi, in occasione del 60° anniversario della sua fondazione. L’evento, che si terrà il prossimo 24 ottobre, sarà preceduto da un’altra iniziativa: l’inaugurazione del nuovo laboratorio sulla frigotecnica, realizzato con il contributo del Gruppo Angelantoni, in programma giovedì 8 ottobre all’istituto Ipsia.

Un laboratorio di tecnologie del freddo

L’iniziativa rende merito ad un’azienda che, fin dalle origini, ha considerato la formazione uno dei valori fondanti della propria missione. «Questo omaggio alla memoria di nostro padre ci torna particolarmente gradito, poiché l’Ipsia di Todi – spiega Cesare Angelantoni, presidente onorario del Gruppo – svolge un’attività di specifica formazione professionale che nostro padre ha sempre considerato fattore essenziale per la crescita dei giovani. Un concetto da lui messo in pratica quando, venendo da Milano a Massa Martana nel 1968, ha avviato molti giovani alla tecnica della refrigerazione, trasmettendo la passione e la competenza del suo lavoro nel settore. Lo consideriamo quindi un riconoscimento alla paterna cultura del lavoro, che si unisce all’altra intitolazione della sala dell’Archivio Vescovile di Todi, dedicata al suo nome». La realizzazione del laboratorio di tecnologie del freddo destinato all’attività pratica degli studenti, nel quale saranno utilizzati i sistemi refrigeranti e le attrezzature di corredo messe a disposizione dall’azienda, è una concreta testimonianza dell’impegno diretto dell’azienda umbra alla crescita del territorio, con un’attenzione particolare ai giovani. Il laboratorio offrirà inoltre il supporto necessario per la preparazione dei docenti nel nuovo corso di frigotecnica, che permetterà la nascita di nuove professionalità nel servizio di assistenza tecnica per l’installazione, la manutenzione e la riparazione degli impianti frigoriferi.