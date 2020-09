Liste di attesa da abbattere, domenica aperte le radiologie

Prosegue in tutta la regione il programma delle aperture domenicali per l’abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni sospese durante il lockdown. Dopo le aperture dedicate ai prelievi di sangue per l’effettuazione di analisi emato-chimiche e alle prestazioni cardiologiche è stata programmata per domenica 6 settembre l’apertura delle radiologie, visto che, tra le prestazioni sospese, questo tipo di esame contava molte richieste. A comunicarlo l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il calendario

Questo il programma di domenica: dalle 8 alle 14 all’ospedale Santa Maria di Terni saranno aperti gli ambulatori di radiologia per le prestazioni di tomografia computerizzata, ecografie e esame clinico strumentale della mammella. L’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ha programmato una seduta TC e 1 Ecografica dalle 8 alle 13 ed una seduta RM dalle 8 alle 14. Dalle 8.30 alle 13.30, la direzione sanitaria dell’azienda Usl Umbria 2 ha previsto l’esecuzione di TC oncologiche all’ospedale di Orvieto e di Foligno e di TC torace ed addome all’ospedale di Spoleto. L’ospedale di Narni invece ha programmato la senologia per il 13 settembre. Gli utenti già inseriti nelle liste di attesa sono contattati telefonicamente dal Cup aziendale per fissare l’appuntamento e fornire indicazioni utili sull’accesso in sicurezza nelle strutture sanitarie.

COVID: VENERDì 35 NUOVI CASI IN UMBRIA

Le altre strutture

La Usl Umbria 1 ha previsto le seguenti aperture: ospedale di Città di Castello (mattina 7.30-13.30 e pomeriggio 13.30-19.30) per l’esecuzione di risonanze magnetiche e sedute di ecografie; ospedale di Umbertide dalle (8.00-13) per l’esecuzione di ecografie e MOC (mineralometria ossea computerizzata); ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino (apertura mattina 8.00-14) per l’esecuzione di RM, ecografie e radiologia tradizionale; ospedale della Media Valle del Tevere (apertura mattina 7.30-13.30 e pomeriggio 13.30-19.30 per l’esecuzione di RM, ecografie e MOC); ospedale di Assisi (apertura mattina 8-13) per l’esecuzione di ecografie; il distretto di Perugia (dalle 9 alle 13) è aperto per effettuare le ecografie. Anche gli operatori dei Cup dell’Usl 1 hanno contattato telefonicamente gli utenti per fornire l’appuntamento e le comunicazioni sulle misure di sicurezza da adottare.

DOPO DUE MESI UN NUOVO DECESSO PER COVID

Soddisfatto l’assessore

«L’attività domenicale – spiega l’assessore – proseguirà e, di volta in volta, le aziende ospedaliere e le aziende Usl programmeranno l’attività che comporta un grande sforzo organizzativo visto che, tutto il sistema sanitario, è sottoposto ormai da mesi a una forte pressione. Malgrado ciò – evidenzia – ognuno per la sua parte, sta dando il proprio contributo per garantire ai cittadini il diritto alle cure». «Grazie alle aperture domenicali per i prelievi – prosegue Coletto – siamo riusciti a ripristinare una situazione di tranquillità evadendo molte richieste programmate, mentre la scorsa domenica con l’apertura delle cardiologie sono state effettuate un buon numero di visite e esami».