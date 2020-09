Dopo oltre due mesi c’è un morto con Covid in Umbria

Un paziente di 70 anni, di origini albanesi, ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. È stato il suo l’81esimo decesso di una persona positiva al coronavirus in Umbria. Da fine giugno non si registravano morti legate al Covid-19 sul territorio regionale e, purtroppo, il numero complessivo è tornato ad incrementare anche in Umbria.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

«Anche altre patologie»

Così l’azienda ospedaliera di Perugia in una nota: «Nelle prime ore di giovedì 4 settembre è deceduto nel reparto di terapia intensiva un cittadino di 70 anni, di origini albanesi, da anni residente a Perugia, per le conseguenze di Covid-19 . L’uomo, di ritorno da un viaggio in Albania, era stato ricoverato il 21 agosto presso la struttura complessa di malattie infettive e trasferito in rianimazione dopo che le sue condizioni si erano aggravate anche in presenza di altre patologie (il paziente era dializzato, ndR). Il commissario straordinario Marcello Giannico – prosegue la nota – ha informato il sindaco Romizi ed ha espresso le condoglianze ai familiari a anche a nome del personale sanitario».