L’Italia in semifinale, Spinazzola decisivo. Poi l’amaro epilogo

L’Italia di Roberto Mancini è in semifinale di Euro 2020. Gli azzurri hanno superato nei quarti di finale il Belgio per 2-1 a Monaco di Baviera grazie alle realizzazioni di Barella e Insigne nel corso del primo tempo: una vittoria che ancora una volta ha il marchio anche del folignate Leonardo Spinazzola, autore del salvataggio – a pochi centrimetri dalla linea di porta – sul colpo sotto misura di Lukaku a metà secondo tempo. Poi l’epilogo negativo sugli sviluppi di uno scatto in velocità: infortunio – si sospetta la rottura del tendine d’Achille, almeno cinque mesi di stop – ed europeo concluso anzitempo. Con lacrime di dispiacere all’uscita dal campo in barella. Martedì sera a Londra contro la Spagna non potrà esserci. Un vero peccato.

