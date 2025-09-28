Grande gioia per la nazionale italiana maschile della pallavolo. Nel primo pomeriggio italiano di domenica gli azzurri hanno conquistato il secondo titolo mondiale consecutivo dopo quello ottenuto nel 2022: Bulgaria sconfitta 3-1 alla MoA Arena di Pasay City, nelle Filippine.

Italia pressoché perfetta nella fase ad eliminazione diretta della competizione. Argentina (ottavi), Belgio (quarti), e Polonia (semifinale) sono state tutte sconfitte per 3-0, quindi il trionfo odierno. Un cammino che ha visto protagonisti anche due atleti in forza alla Sir Perugia: il capitano palleggiatore Simone Giannelli ed il centrale Roberto Russo. Altra gioia per loro, così come per il tecnico Ferdinando De Giorgi.