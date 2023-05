Lite nel locale: titolare minaccia tre donne con una mazza da baseball. Denunciato

La lite è scoppiata in un esercizio commerciale di via Campo di Marte, a Perugia, fra tre donne e il proprietario del negozio. Sul posto, così, si sono portati gli agenti della squadra Volante perugina che hanno sentito le parti per ricostruire l’accaduto. A chiedere l’intervento del 113 era stata una delle tre, 45enne romena, che ha spiegato di essere stata aggredita verbalmente e poi minacciata dal soggetto con una mazza da baseball. Il tutto perché l’esercente, 31enne di nazionalità cinese, non gradiva la presenza della donna e delle sue amiche nel locale. Il titolare, sentito anche lui, ha negato le minacce confermando però di averle invitate ad allontanarsi perché moleste e quindi non gradite. Le verifiche della Volante hanno consentito di individuare, dietro il bancone del locale, una mazza da baseball corrispondente a quella descritta dalla 45enne romena. Terminati gli accertamenti, l’esercente è stato denunciato a piede libero per minacce.

