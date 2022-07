Tiro con l’arco 3D, Terni e Stroncone pronte per il mondiale

di Gabriele Ripandelli

Promuovere il territorio attraverso lo sport che è motore di ripartenza dopo due anni di pandemia è possibile. L’Umbria ci proverà a settembre (dal 4 al 10) con i Mondiali di tiro con l’arco specialità 3d che dopo sette anni tornano in Italia e in particolare nuovamente a Terni. La competizione cui prenderanno parte trenta Nazionali si svolgerà tra il capoluogo di provincia umbro, il comune di Stroncone e il parco archeologico di Carsulae.

La presentazione

La presentazione si è svolta lunedì mattina nel salone d’onore del Palazzo Donini a Perugia. Seduti al tavolo hanno preso la parola il presidente della regione umbra Donatella Tesei, il vice sindaco di Terni Benedetta Salvati, il sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani, la direttrice dell’area archeologica di Carsulae Silvia Casciarri, il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, il consigliere federale della Fitarco e presidente di Arcieri Città di Terni Stefano Tombesi e il presidente Fitarco e vicepresidente della World Archery Mario Scarsella. I protagonisti erano felici ed emozionati ritenendo l’Umbria e Terni territorio adatto per questa grande competizione. Il desiderio è quello di vivere delle belle giornate di sport ed esultare per i risultati degli atleti italiani, la forte volontà quello di avere ancora la nostra regione come palcoscenico di eventi importanti.

La competizione

La disciplina arcieristica 3D prevede 4 divisioni: compund, arco nudo (barebow), arco istintivo e longbow. Per ogni tipo di arco verrà assegnato il titolo iridato individuale maschile e femminile mentre le prove a squadre prevedono per ogni compagine tre arcieri, uno per divisione. Da questa edizione verranno anche assegnati i titoli mondiali a squadre miste uomo-donna della stessa divisione. Vengono formate pattuglie da 3 o 4 atleti che occupano una delle 20 piazzole dove ci sono i picchietti dai quali si scoccano le frecce. Ogni pattuglia dovrà fermarsi e tirare in tutte e 20 le piazzole. I bersagli sono rappresentati esclusivamente da sagome tridimensionali che raffigurano animali e sono disposti in pendenza e a distanze sconosciute lungo percorsi immersi nel verde. Ogni sagoma ah tre aree per definire i punteggi: le più piccole delimitate da una scanalatura assegnano 11 e 10 punti denominate ‘Super Spot‘ e ‘Perfect’, l’area più esterna vale 8 punti mentre il resto della sagoma vale 5 punti. Se il bersaglio viene mancato viene assegnata una M (Miss) che vale 0. Con i punteggi ottenuti al termine del percorso di ranking round viene stabilito il tabellone degli scontri diretti. I migliori 2 al termine del ranking di ogni divisione guadagnano l’accesso alle semifinali, gli altri due vengono selezionati al termine delle fasi eliminatorie. Le semifinali sono uno scontro diretto tra due arcieri su percorsi da 4 piazzole.

Il programma

La cerimonia d’apertura ci sarà il 4 settembre mentre lunedì 5 cominceranno le qualificazioni nelle piazzole di Stroncone. Venerdì 9 ci saranno le finali a squadre, sabato 10 quelle individuali a Carsulae. Le squadre che parteciperanno al Mondiale sono Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cile, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, San Marino, Serbia, Svezia, Uruguay, Stati Uniti d’America. Gli azzurri sono una delle squadre favorite e hanno alle spalle la grande performance agli Europei 3d del 2021. La squadra guidata dal Direttore Tecnico Giorgio Botto hanno vinto 12 medaglie, di cui 4 ori, a Maribor in Slovenia conquistando il primo posto nel medagliere. La rassegna verrà seguita attraverso i canali di comunicazione della Fitarco e di World Archery con news e galleri fotografica. Una sintesi delle finali verrà trasmessa da Rai Sport nei giorni successivi all’evento.

