Lo strano caso della ragazza scomparsa

Si infittisce il mistero attorno a Maram, la ragazzina tunisina scomparsa il primo luglio dall’abitazione dove viveva con la madre – a Perugia, zona Madonna Alta – e che da dieci giorni non viene ritrovata. Alla madre aveva detto che sarebbe andata in piscina, in un vicino impianto. Ma di lei si sono perse le tracce.

I dettagli

Maram, soprannome Mara, 15 anni, alta 1,85, occhi e capelli castani, scomparsa da Perugia il 1 luglio. Viveva a Perugia con la mamma e i fratelli. Parla solo arabo e francese. «Maram mi ha svegliata per chiedermi di andare in piscina io le ho dato il mio consenso – racconta la mamma – dopo pranzo, non vedendola rientrare ho cercato di contattarla via telefono ma non mi ha risposto. Ho provato a cercarla non sono riuscita a rintracciarla». Ricerche che continuano da dieci giorni.

L’ospitata in tv

La madre nei giorni scorsi ha inviato un appello, coinvolgendo anche la trasmissione ‘Chi l’ha visto’, dove pare dovesse andare ospite, prima di fare marcia indietro. L’ultimo contatto con i giornalisti risale alla fine della scorsa settimana, quando fu diramato un appello in arabo e italiano, nel quale si faceva riferimento anche alla possibilità che la ragazza avesse trovato un amore segreto. Poi più nulla. E negli ultimi due giorni la madre si è allontanata da Perugia, eludendo anche l’offerta di un appello video, da divulgare via social. Forse sta seguendo una pista? Di certo dal suo appello lascia intendere che possa trattarsi di un allontanamento volontario.

L’appello per Maram

In Arabo

مرام انا امك عيش بنتي كان مشيتي مع ولد ميسالش انا مسامحاتك غير طمنيني راني متحيرا علييك كلمني متخافيش عيش بنتي

متحيرا علييك كلمني متخافيش عيش بنتي

In Italiano

Maram sono la mamma se per caso sei andata con qualche ragazzo torna a casa non avere paura sei in italia vicino alla tua famiglia devi tornare a casa per favore nn ti preoccupare fammi anche solo una telefonata per dirmi che stai bene