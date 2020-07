Perugia, scompare una 15enne: «Aiutateci»

Maram, 15 anni, dallo scorso gennaio vive a Perugia, in zona Madonna Alta, con la mamma e i fratelli. Verso le ore 9 di mercoledì 1° luglio è uscita di casa dicendo alla mamma che sarebbe andata in piscina, alla Gryphus, ma lì non è mai arrivata e il suo telefono cellulare risulta spento già dalle ore successive. Maram, che parla solo arabo e francese in ragione delle sue origini tunisine, ha lasciato scritto un biglietto in cui esprime il desiderio di raggiungere Roma o Milano: all’origine dell’allontanamento non ci sarebbe alcuna lite familiare. Ha occhi e capelli castani ed è molto alta, un metro e 85 centimetri. La sua scomparsa è stata denunciata ai carabinieri di Perugia ed anche alla tramissione ‘Chi l’ha visto’ di Rai Tre. Chi avesse notizie su di lei può contattare i recapiti telefonici dei familiari: 389.2306691 – 329.7959824.

