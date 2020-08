Ternana, scatta l’ora di Cristiano Lucarelli

Un primo giro nella sede societaria di via della Bardesca, l’appuntamento al Garden per la presentazione e la visita al ‘Liberati’. Scatta l’ora di Cristiano Lucarelli in rossoverde: dopo l’ufficializzazione del contratto biennale da parte della società, martedì è il ‘giorno 1’ della neo guida tecnica della Ternana. Con lui il vicepresidente Paolo Tagliavento, il direttore sportivo Luca Leone e il responsabile della comunicazione Lorenzo Modestino, oltre ai componenti dello staff Richard Vanigli, Alberto Bartali, Pietro Spinosa e Ivan Francesco Alfonso.

La diretta

Tagliavento: «Diamo il benvenuto a Lucarelli finalmente. L’idea era subito chiara e ci è voluto un po’ di tempo per chiudere tutto a livello burocratico con particolari difficoltà per la gestione a causa degli avvenimenti che conosciamo». Riferimento al covid-19,

Leone e l’incontro con il nuovo tecnico: «Il presidente mi ha chiesto di incontrare Lucarelli e siamo stati sei ore a parlare di calcio. Gli ho chiesto di convincermi perché non avevo voglia di parlare con altri e abbiamo deciso.

La fame di Lucarelli: «Un annuncio ritardato per aspetti burocratici legati al Catania, c’è stata subito la scintilla con la Ternana: ho riscontrato negli occhi del direttore e del presidente una grande voglia di rivincita per queste stagioni che non sono andate per come erano state pensate e sognate. Ho avuto la sensazione di una società affamata e combaciava bene con ciò che era diventata la mia esigenza di carriera. Riuscire ad allenare una squadra che avesse dichiaramente la volontà di vincere il campionato. Ho la stessa fame, io vengo da molta gavetta volontaria dal basso, esperienze che mi hanno consentito di crescere. Credo di aver trovato la squadra giusta per le mie ambizioni».

Leone e la lista a 22: «Problemi? Nessuno, vale per tutti. Porteremo dei correttivi alla squadra, ci saranno anche delle esclusioni ma abbiamo le idee abbastanza chiare. Dobbiamo migliorare in alcuni punti».

Tagliavento ed i rapporti: «Sarà di facile gestione il rapporto tra Bandecchi e Lucarelli, sono schiette. Sotto questo punto di vista non credo avrò problemi, se poi mi aiuta con i risultati meglio. Non conosco benissimo il carattere di Cristiano, ma quando si è chiari e cristallini non può che andare bene la convivenza».

L’impatto con il presidente: «Bandecchi? L’ho conosciuto personalmente a Catania per la sfida di campionato. Ci siamo incrociati quattro volti di recente. Sapevo che era nato a Livorno e poi trasferito per motivi di lavoro. Sicuramente saremo protagonisti, ma tra qui e il vincere ci sono diversi fattori. Noi lavoreremo con quell’unico obiettivo nella testa. Pregi e difetti della Ternana per quello che ho visto? Abbiamo fatto sempre bene ma non siamo mai riusciti a vincere. Di certo siamo migliorabili, magari correggere certe situazioni: le ho ben chiare. Per gamba e ‘strappo’ dobbiamo mettere qualcosa in più, per morfologia fisica possiamo migliorare».

Il Lucarelli ‘aperto’: «Non sono un’integralista, spesso in questa categoria non scegli i giocatori e spesso sono entrato in corsa. Se ho possibilità di proporre altro sono aperto a tutti i modulo: forse questa è la prima volta che posso pianificare la squadra a tavolino con il direttore sportivo per portare avanti un’idea abbastanza simile a quella di Catania. La Ternana ha attaccanti ed esterni forti, con potenzialità. Questo è un gruppo importante e si può essere protagonisti. Centravanti alto strutturato? Li abbiamo in rosa, si tratta solo di parlarci e capire quanto vogliono/possono dare alla squadra. Fino al 1° settembre non si può fare nulla».

I giovani: «Nella mia breve carriera li ho sempre lanciati. Parlo ad esempio di Biondi e Capanni nell’ultimo anno, quella deve essere la vera filosofia, ma ci devi credere».

Le priorità: «Prima voglio parlare con loro e capire quanto possono dare alla Ternana. Questo è serio da parte mia farlo. Chiaro che devo vedere le risposte di quest’anno, però non si chiudono le porte a nessuno. Specie a chi ha voglia di sputare l’anima: la lista a 22 è un problema fino ad un certo punto, io ho detto nel primo incontro che ne volevo 23. Devono mangiare a pranzo e cena con quell’obiettivo, la Ternana va vissuta come un’azienda. La giornata deve essere piena di situazioni che ci devono portare dei punti. Girone? Va bene tutto, dobbiamo costruire una mentalità che si sposi con quella di questa tifoseria per far sì che la squadra rientri nelle grazie dei supporter. Le sfide più sono difficili e più mi piacciono».

L’importanza di Mazzarri: «Ho avuto la fortuna di essere allenato da tanti bravi tecnici, tra i migliori in Italia e all’estero come con Lucescu e Ranieri allo Shakhtar Donetsk e al Valencia: da tutti ho cercato di prendere qualcosa. La persona che mi ha fatto appassionare a questo lavoro dal punto di vista tattico è stato Walter Mazzarri. Fino a quel momento lì ero un centravanti che pensava a stoppare, girarmi e tirare in porta; in realtà con lui ho imparato il concetto di gruppo e di squadra. Attaccanti? Mi piace molto l’atteggiamento di quelli del Liverpool, sono i primi a pressare».

Il lavoro di Leone: «Luca avrà un lavoro difficilissimo, dovrà essere un fuoriclasse perché la Ternana rischia di andare sotto ricatto dalle altre squadre. Ciò non gli dà tantissima forza, dovrà fare un miracolo. Squadre come la nostra sono molto penalizzate dalla rosa a ventidue squadre: non c’era bisogno di una regola».

Le caratteristiche: «Quando ci siamo incontrati con il presidente gli ho detto che non rinuncerò mai a dire il mio pensiero, poi i soldi sono suoi e ci fa ciò che vuole. Io non faccio il gioco delle tre carte con i giocatori, li chiamo se c’è da dirgli qualcosa: uso sempre la verità e non parole di comodo. Cerco di impostare tutto sulla schiettezza. Poi è chiaro che ciò che dico non è Bibbia, è un mio pensiero. Ho imparato qualcosa anche da molte stupidaggini sentite in questo mondo. Il calcio non è uno sport come gli altri, ha un coinvolgimento emotivo diverso: hai il dovere di dare tutto».

Il non piangersi addosso: «Non vedo l’ora – la risposta in merito alle sedute sul campo in erba sintetica oppure in naturale – di cominciare a lavorare, ci si allena anche al parco naturale. Non sono uno che si piange addosso: non vedere nessun ostacolo, devo dire ai giocatori che devono essere pronti a tutto. Non mi sentirete mai piangermi addosso, ma sempre attivo nel trovare una soluzione al problema. Bene avere ruoli molto ben identificati come ho trovato in Ternana, è molto importante. Non c’è dispersione».

Tagliavento e la ripresa: «Non andiamo in ritiro a Cascia anche perché fino a poco tempo fa abbiamo lavorato con costanza. Nella prima settimana non potremo fare le docce ad esempio, i protocolli non sono cambiati. In queste cose siamo particolarmente attenti, abbiamo tutto qui. La famiglia della Ternana coccolerà squadra e staff. Bandecchi che non parla in conferenza? Ha avuto delle difficoltà oggettive, è sempre disponibile. Ci sarà il momento giusto».