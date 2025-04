di S.F.

‘Caso-Primieri’ a Terni, partita ora chiusa anche a livello economico. Dopo la sentenza del Tar per la nota vicenda della III commissione consiliare, ecco che a palazzo Spada si firma per un esborso da oltre 4 mila euro a favore dell’ex esponente di AP. Regolarizzata la posizione.

OTTOBRE 2024, IL TAR ANNULLA IL DECRETO DI ESCLUSIONE DI PRIMIERI

MARZO 2024, PRIMIERI VIA DA AP

SCENDE IN CAMPO IL PREFETTO BRUNO

In sostanza il Comune ha dato il via libera all’erogazione del gettone di presenza – III commissione consiliare intero, mezzo per I, II e IV – a Primieri per il periodo che va dal 15 marzo 2024 al 20 settembre 2024. Dopodiché ci fu la costituzione del Gruppo Misto e la normale ripresa dell’esborso. Tra indennità e Irap si parla di un totale di 4.399 euro. Firma il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco dopo il lavoro istruttorio della responsabile del procedimento, la funzionaria con elevata qualificazione Simona Coccetta.