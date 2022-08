L’Umbria che incanta: ancora boom di turisti a Rasiglia – Fotogallery

Rasiglia, la ‘piccola Venezia umbra’. Paragone un po’ forzato ma che è utile a rendere l’idea: se c’è una località turistica che negli ultimi anni ha registrato un boom turistico è proprio il piccolo borgo a pochi chilometri da Sellano e Foligno. Pochi abitanti, pace (anche per gli animali presenti nonostante il costante viavai di persone), specchi d’acqua formati da ruscelli, mini cascate e mulini: anche domenica 21 agosto molti turisti hanno deciso di trascorrere un paio d’ore qui dopo aver letto varie recensioni in rete. Certo, le cose da sistemare non mancano: la segnaletica turistica da implementare e l’annosa questione parcheggi con polizia Locale a controllare che non ci siano problemi (ce ne sono tre vicini al centro abitato, ma le auto a lato della strada principale sono sempre numerose).

RASIGLIA ED IL TURISMO DI MASSA