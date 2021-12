L’Umbria e Piediluco protagonisti del Monopoly

A svelare la sorpresa è stato il sindaco di Terni, Leonardo Latini, con un post Facebook che immortala la scatola e la tavola dello storico gioco da tavolo Monopoly con sopra le affascinanti immagini del borgo di Piediluco. Un bel veicolo promozionale legato all’iniziativa de ‘I Borghi più belli d’Italia’, per scoprire alcuni degli angoli più suggestivi del Belpaese. Fra questi c’è anche l’Umbria, ben rappresentata nelle immagini principali da Piediluco con il suo lago. Un’idea simpatica, che fa il paio con la promozione della Cascata delle Marmore sui barattoli di Nutella, e che può contribuire a far conoscere – a chi magari non c’è mai stato – le perle del Ternano. Le prime regioni a beneficiare della scatola ‘dedicata’ sono state Umbria, Toscana, Abruzzo e Molise, grazie anche alle sinergie venutesi a creare fra l’associazione, i sindaci e gli assessori dei comuni coinvolti.

