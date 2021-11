Terni: Latini, la Nutella e il «‘dolce’ traino per attrarre visitatori»

Una foto con volto sorridente, non è accaduto spesso – di problemi in città e sul territorio non ne mancano, ultimo in ordine di tempo la nuova bordata del presidente della Ternana Stefano Bandecchi sulla convenzione per il Liberati, «non la rinnoverò» – di recente. A palazzo Spada è arrivato un regalo per il sindaco di Terni, Leonardo Latini, con tanto di dedica: uno speciale cofanetto dalla Ferrero con vasetto della Nutella raffigurante la Cascata delle Marmore con tanto di dedica. Stesso discorso anche per il primo cittadino di Spello, Moreno Landrini.

Il messaggio

«Gentilissimo signor sindaco. Nutella celebra la bellezza e le meraviglie del nostro Paese con la Special Edition ‘Ti Amo Italia’ realizzata in collaborazione con Enit. Ci sono luoghi con cui abbiamo un legame speciale: per questo Nutella ha scelto per lei il vasetto che celebra questo scorcio d’Italia di cui anche lei, con il suo lavoro, si prende cura ogni giorno», il messaggio per Latini. «La presenza del nostro principale sito turistico – le parole del primo cittadino in merito – nella campagna pubblicitaria di uno dei brand più apprezzati in Italia e all’estero si traduce in un importante ritorno dal punto di vista della promozione dell’immagine del territorio e potrà fare da ‘dolce’ traino per attrarre nuovi visitatori. Desidero ringraziare i cittadini ternani che hanno espresso la loro preferenza per la Cascata delle Marmore, risultata tra i 42 luoghi del cuore più votati d’Italia».