L’Umbria piange il vincente Chinea. Venerdì i funerali

di G.R.

Si è spento all’età di 87 anni Lanfranco Chinea. Il calcio umbro piange una delle figure più vincenti della sua storia, scomparso mercoledì 14 dicembre. Da giocatore è stato una bandiera del Gualdo, poi da dirigente ha mostrato tutta la sua competenza centrando sette promozioni con Gualdo, Nocera, Foligno, Città di Castello e Spoleto. Nella vita di tutti i giorni faceva il portalettere, professione che ha svolto per 38 anni nella sua Valfabbrica. Il sito tematico EccellenzaCalcio ricorda il suo legame con il compianto presidente del Gualdo Angelo Barberini e tanti aneddoti tra cui alcuni da campo raccontati dallo stesso Chinea il giorno dei suoi 80 anni: «Ero un libero abbastanza elegante. Io accostavo, Lacchi e “cerchione” Cambiotti menavano. Più che altro avevo una bella castagna. Una volta mi ricordo che calciai una punizione e presi Roma in barriera. Giù a terra svenuto. Capirai, quei palloni pesavano 9 etti e per renderli più bianchi venivano passati nella cementite… ». I funerali si terranno venerdì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Valfabbrica. Alla signora Maria Danila, ai figli Simone e Stefano e ai nipoti le condoglianze dalla redazione di UmbriaOn.