L’Usd Trevana 2020 premiata a Foligno. Il ds Lupattelli: «Avanti così»

Continua il percorso positivo per il settore giovanile della della Usd Trevana 2020, società sportiva di Trevi (Perugia) che conta circa 180 ragazzi iscritti nel settore giovanile. Il direttore sportivo Damon Lupattelli si dice «particolarmente soddisfatto sia dei giovani atleti che dei tecnici», che in questi giorni sono stati premiati in occasione del torneo di San Feliciano, organizzato dalla società calcistica Vis Foligno dal 25 al 28 gennaio. Soddisfazione, da parte di Lupattelli, viene espressa anche per il settore giovanile nel suo insieme, con l’Usd Trevana 2020 affiliata alla Ternana Calcio che quest’anno ha portato fra le proprie fila tre ‘pulcini’. Attività sociale, sportiva – quindi – ma anche qualità e attenzione alla crescita tecnica, atletica e comportamentale dei più giovani.

