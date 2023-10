M5s Narni-Amelia: Minciarelli eletto rappresentante

È nato il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle ‘Narni Amelia e terre Arnolfe’ e la scorsa settimana, alla presenza del neo coordinatore provinciale Fabio Moscioni, è stato votato il suo rappresentante, ovvero l’attivista narnese Samuele Minciarelli. «Un momento importante di crescita per il Movimento 5 stelle nel nostro territorio – è la nota diffusa – e passi avanti nella creazione di quella struttura locale annunciata dal presidente Giuseppe Conte. I rappresentanti eletti lavoreranno giorno dopo giorno per far crescere ulteriormente il Movimento 5 stelle su tutto il territorio».

