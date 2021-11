Magione, 50enne trovato senza vita in casa: ipotesi overdose

Tragedia nella giornata di martedì a Casenuove, frazione di Magione (Perugia). Un uomo di circa 50 anni di età è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. Accanto al corpo – come riferisce umbria24.it – è stata trovata una siringa: la prima ipotesi è che l’uomo sia deceduto dopo aver assunto eroina. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti medico legali, dall’autopsia alle analisi tossicologiche. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dell’Arma dei carabinieri.

