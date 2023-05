Violento impatto nella tarda mattinata di mercoledì lungo la superstrada all’altezza di Magione, in direzione Perugia. A scontrarsi due furgoni: il primo, con targa straniera, ha tamponato l’altro mentre era fermo per fare da scorta ad un macchinario pesante per il taglio erba. Ci hanno pensato i vigili del fuoco a soccorrere l’uomo alla guida del mezzo straniero ed affidarlo poi agli operatori sanitari del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine ed il personale Anas.

Condividi questo articolo su