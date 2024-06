Malattie del fegato: ‘Santa Maria’ di Terni protagonista del convegno di Spoleto

Si svolgerà a Spoleto il 28 e 29 giugno all’hotel Albornoz, inserito nel cartellone del Festival dei Due Mondi, la 7° edizione del convegno di rilevanza nazionale ‘Scenari futuri in epatologia’ che gode del patrocinio dell’Associazione italiana studio fegato (AISF), dell’università di Perugia, dell’azienda ospedaliera di Terni e delle due Usl regionali.

Il convegno avrà come tema le malattie del fegato, uno spazio particolare sarà riservato al trapianto di fegato e all’epatocarcinoma, la complicanza più temuta della cirrosi epatica. L’evento è organizzato dalla dottoressa Federica Gentili, responsabile facente funzione della struttura complessa di epatologia, gastroenterologia ed endoscopia dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni e dalla dottoressa Maria Oliva Pensi, responsabile struttura di epatologia della Usl Umbria 2.

Le edizioni precedenti hanno visto la partecipazione di specialisti epatologi, non solo umbri ma provenienti da tutta Italia. Di recente ci sono stati notevoli progressi nel campo delle malattie del fegato, come per l’epatite C, grazie ai nuovi potenti farmaci antivirali, e proprio per il cancro del fegato con significative evoluzioni nella terapia (la quinta neoplasia più frequente nel mondo). Le relazioni, presentate dai massimi esperti in campo nazionale, verteranno sulle ultime novità in tema di cause, diagnosi, anche precoce, terapia medica, terapie mini-invasive, chirurgia e trapianto di fegato.

Il convegno sarà anche l’occasione della presentazione di un ambizioso progetto dell’azienda ospedaliera di Terni: l’ambulatorio multidisciplinare condiviso in presenza (per la gestione dei pazienti affetti da epatocarcinoma). Il team oncologico multidisciplinare composto da epatologo, oncologo, chirurgo e radiologo valuterà simultaneamente e in modo collegiale il paziente affetto da epatocarcinoma, offrendo il miglior iter diagnostico e terapeutico in accordo con le più attuali linee guida nazionali e internazionali.