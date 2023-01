Maltempo a Terni: allagamenti a Cospea

L’ondata di maltempo martedì ha colpito anche Terni con pioggia, a tratti molto intensa, e forte vento. Nel quartiere Cospea, come già avvenuto in diverse occasioni simili, le strade si sono completamente allagate – come si può vedere dalla foto scattate da un lettore di umbriaOn – causando disagi alla circolazione di veicoli, ciclisti e pedoni. Anche per la giornata di mercoledì in Umbria è prevista un’allerta meteo.

