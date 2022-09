Maltempo a Terni: disagi e allagamenti, colpita la zona sud

LE FOTO DI VIA PERILLO (COSPEA2)

L’ondata di maltempo ha colpito anche Terni nella tarda mattinata di giovedì. Particolarmente bersagliata la zona sud della città, compresa fra San Valentino e l’ospedale, con allagamenti stradali, tombini saltati e diversi disagi per la viabilità. Segnalazioni in merito giungono da viale Trento, via degli Oleandri, via Ippocrate, San Valentino. In via Perillo (Cospea2) la strada si è allagata e le immagini che vi proponiamo sono state scattate proprio in quella zona. In viale Rossini si è verificato un incidente stradale: un’autovettura è finita contro un tombino divelto dalla massa d’acqua che il sistema fognario non riusciva a contenere. Super lavoro, al solito, per i vigili del fuoco ternani e per la polizia Locale.