Maltempo Perugia, si valuta richiesta stato di emergenza

La valutazione della richiesta formale di stato di emergenza al governo. Se ne è parlato mercoledì mattina a Perugia durante un nuovo sopralluogo tecnico a Villa Pitignano in seguito al maltempo che ha colpito l’area – coinvolte anche Ponte Felcino, Ramazzano e Colombella in particolar modo – nella giornata di lunedì: le richieste di intervento alla Protezione civile sono salite a quota 200, mentre proseguono gli interventi del cantiere comunale in collaborazione con i vigili del fuoco ed i volontari Prociv per la riapertura del sottopasso.

Il sopralluogo

Al sopralluogo hanno partecipato il sindaco Romizi, l’assessore alla sicurezza Merli, il collega ai lavori pubblici Otello NUmerini, l’assessore regionale ai trasporti Melasecche, il dirigente comunale alla Prociv e alcuni dirigenti regionali. «Al manifestarsi di un evento calamitoso spetta ai Comuni, alle Unioni di comuni e alle Province rilevare i danni e valutare un’eventuale richiesta di stato di emergenza, al fine di attivare le procedure per il finanziamento di interventi a favore della popolazione e del territorio, attraverso l’emanazione di provvedimenti anche in deroga all’ordinamento vigente», spiega l’amministrazione.

Il fango

In giornata inoltre oltre trenta volonta della Prociv – comunale e regionale – sono stati impegnati insieme ai vigili del fuoco nell’attività di supporto alla popolazione e ai commercianti per liberare dal fango negozi e garage. Giovedì ne arriveranno sul posto altri cinquanta, mentre diverse squadre di geometri e tecnici dell’ente sono impegnati nel ripristino di strade, fognature e verifiche generiche sul territorio. «Continua il servizio di Gesenu – chiude il Comune – per il ritiro dei rifiuti ingombranti non più utilizzabili in quanto danneggiati dall’acqua e dal fango, il ripristino dei contenitori e la pulizia delle strade».