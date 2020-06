Marcegaglia a Terni per Ast: «Interessati a tutto il sito»

Condividi questo articolo su

















Emma ed Antonio Marcegaglia a Terni, venerdì mattina – nel pomeriggio saranno in Regione a Perugia – per incontrare l’amministrazione comunale ed il sindaco. ‘Contatto’ – di certo non il primo – con la città dopo l’interesse esplicito manifestato dal Gruppo industriale per Acciai Speciali Terni, ufficialmente in vendita. Con i due industriali c’erano Maurizio Dottino (responsabile risorse umane del Gruppo Marcegaglia), Rinaldo Arpisella (direttore comunicazione del Gruppo Marcegaglia), Antonio Alunni (presidente Confindustria Umbria), Elio Schettino (direttore generale Confindustria Umbria).

