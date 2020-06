Terni, il liceo Donatelli ‘detta legge’ in Senato

Il liceo scientifico ‘Renato Donatelli’ di Terni, con la classe IV E, è risultato tra i vincitori del concorso nazionale indetto dal Senato della Repubblica dal titolo ‘Un giorno in Senato anno 2019/2020’, presentando un disegno di legge in modifica della legge Gadda numero 166 del 19 agosto 2016.

IL DISEGNO DI LEGGE DEGLI STUDENTI DEL ‘DONATELLI’

Come nasce l’idea

Il progetto parte dall’esperienza svolta dalla classe IV E del liceo scientifico in collaborazione con il Banco Alimentare dell’Umbria – in collaborazione con i dottori Walter Venturi e Marta Moroni -, che ha comportato la partecipazione alla ‘Giornata della colletta alimentare’ svoltasi il 30 novembre scorsi. Gli studenti, con le professoresse Nicla Michiorri, Carla Carnevali e Manola Angeli, hanno aiutato l’associazione a raccogliere beni alimentari presso quattro grandi magazzini della città ed hanno compreso quanto cibo in eccedenza venga gettato, anziché riutilizzato per i bisogni umani e animali.

Ottimo risultato

Coadiuvati dalle referenti – professoresse Michiorri e Orsola Felici – gli alunni, dopo uno studio della situazione normativa del settore e dei dati dello spreco in Italia e nel mondo, hanno redatto un disegno di legge e la sua relazione introduttiva, simulando la votazione degli emendamenti presentati da alcuni di loro e la votazione finale del testo definitivo. Ciò ha permesso alla classe di essere selezionata prima tra le ventidue che hanno superato il primo step del concorso e poi di conquistare la giuria, risultando tra quelle vincitrici. Ciò permetterà ai ragazzi di trascorre due giorni in Senato dove potranno esporre ai senatori il proprio disegno di legge.