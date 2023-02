Era il favorito alla vigilia e ha confermato il pronostico. Il vincitore – seconda volta per lui dopo l’affermazione nel 2013 con L’essenziale – del Festival di Sanremo 2023 è Marco Mengoni: il 34enne di Ronciglione (Viterbo) si è aggiudicato la 73° edizione con il brano Due Vite, fin da subito molto apprezzato dalla critica. Il cantante è risultato il migliore anche nella serata dedicata alle cover con Let it be. Alle sue spalle gli esordienti Lazza con Cenere e Mr. Rain con Supereroi.

