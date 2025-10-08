«Un segno del destino? Chissà». Sorride Rinalda Fonti dell’associazione ‘Marika’ nel raccontare la storia che ha portato all’ultima donazione, in favore questa volta di ‘Il Sogno di Rebecca’, realtà che sostiene la giovane ternana costretta a fare i conti da anni con una patologia tumorale rara e aggressiva. Rebecca dovrà operarsi di nuovo il 21 ottobre negli Stati Uniti e la donazione – mille euro – è stata consegnata nei giorni scorsi.

«Quando ancora non sapevo del nuovo intervento di Rebecca – racconta Rinalda – ho contattato Greta Colombini, sorella di Nicholas, un ragazzo ternano volato in cielo troppo presto, per confrontarmi con lei su una donazione da dedicare a lui e alla splendida persona che era. Lì è emersa questa nuova necessità da parte di Rebecca e i suoi cari, con l’ennesimo viaggio e operazione negli Usa. E allora abbiamo pensato che forse era quella la strada da seguire».

Detto fatto. Insieme alla sorella e al papà di Nicholas, Roberto Colombini, l’associazione ‘Marika’ ha organizzato un piccolo evento, in collaborazione con la 3R Judo di Terni, presso la palestra Privilege di via Angelini dove Roberto insegna questa disciplina a tanti ragazzi. È stato quello il momento in cui ‘Marika’ e la famiglia Colombini, nel ricordo di un ragazzo e un padre di qualità umane infinite, hanno voluto testimoniare concreta vicinanza a Rebecca e ai suoi cari. E ora si guarda avanti con speranza, in attesa di altre novità e senza mollare un centimetro.