Marsciano, si sente male e cade sopra la sega elettrica: morto

Tragedia nella mattinata di martedì presso un’abitazione privata di Papiano, frazione del comune di Marsciano (Perugia), dove un uomo di 80 anni – G.A. le sue iniziali – ha perso la vita dopo essere caduto – molto probabilmente a causa di un malore che lo ha colpito – sopra ad una sega a nastro con cui stava tagliando della legna. Il fatto è accaduto all’interno dell’annesso agricolo dove lo strumento era presente. Fatali, per l’anziano, le lesioni riportate alla testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 dell’ospedale Media Valle del Tevere – il cui soccorso è stato però inutile – e i carabinieri della Compagnia di Todi per procedere agli accertamenti di rito, dei quali è stata informata la procura di Spoleto. Non ci sarebbero comunque particolari dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente tanto tragico quanto drammatico nei modi. Tanto che l’autorità giudiziaria ha già messo la salma dell’anziano a disposizione dei suoi familiari per il successivo rito funebre.

