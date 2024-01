Matrimoni a Terni: «Individuare aree anche a Carsulae e lago di Piediluco»

Un atto per impegnare la giunta Bandecchi a far «effettuare agli uffici di competenza presso Carsulae e il lago di Piediluco, e nelle delegazioni comunali o altri luoghi pubblici idonei/frazioni, i necessari sopralluoghi tecnici per l’individuazione delle aree idonee per la celebrazione dei matrimoni». Lo hanno depositato i consiglieri comunali di PD e Innovare per Terni.

L’obiettivo

Ad esporsi è il capogruppo Dem Francesco Filipponi: «Si chiede inoltre di prevedere le necessarie condizioni di sicurezza per l’amministrazione nell’uso dei siti per le celebrazioni, ed organizzare in modo opportuno il trasporto dei registri. Si impegna poi la giunta comunale ad individuare le aree o strutture per lo svolgimento dei riti in linea con il paesaggio e con le norme, utili anche per la copertura e la salvaguardia dei registri, e a stabilire i giorni e gli orari per i riti coincidenti con quelli in cui in sito di Carsulae sia aperto. Ancora – conclude – si chiede di garantire il normale accesso del pubblico nelle altre aree anche durante lo svolgimento dei riti. Per di più di chiede di prevedere la tariffa idonea per la celebrazione del rito matrimoniale a copertura dei costi, eventuali scontistiche per la celebrazione di cittadini residenti, e promozioni sull’ingresso ai siti e ai musei del territorio. Infine si impegna la giunta comunale a predisporre la delibera di giunta necessaria per classificare i siti individuati, come Casa comunale presso il lago di Piediluco e Carsulae e presso le frazioni». Vedremo gli esiti.