Melezzole, morto l’anziano ustionato

Purtroppo non ce l’ha fatta Angelo Danielli, il 78enne – li avrebbe compiuti il prossimo giugno – di Melezzole (Montecchio) rimasto gravemente ustionato lunedì pomeriggio mentre stava effettuando un intervento di manutezione su un serbatoio di gasolio all’interno di una rimessa di sua proprietà. L’anziano, originario di Montecchio, era stato trasportato dai soccorritori all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove è deceduto nella mattinata di martedì: inutili i tentativi di salvargli la vita e troppo gravi le ustioni riportate in seguito all’incidente accadutogli.

Salma a disposizione

La salma del 78enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Dalle indagini, coordinate dai carabinieri della Compagnia di Amelia, sarebbe emerso che dopo aver dato fuoco ad un pezzo di carta, per agevolare il reinserimento di un tubo su un nuovo rubinetto installato nel serbatoio, le fiamme – complice il carburante presente sul terreno e sugli stessi vestiti del 78enne – lo avrebbero investito. Sul posto, per le operazioni di soccorso, erano intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni e Amelia.

Il cordoglio del sindaco

Federico Gori, sindaco di Montecchio, esprime così il dolore suo e dell’amministrazione che rappresenta per la scomparsa dell’uomo: «Il mio cordoglio per la sciagura accaduta ieri (lunedì, ndR) a Melezzole che ha portato alla scomparsa del concittadino Angelo. È assurdo credere a ciò che è accaduto, proprio durante una semplice manutenzione domestica. La mia vicinanza va alla famiglia per questo terribile lutto».