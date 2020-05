Melezzole, cisterna di gasolio prende fuoco: grave un 78enne

Un uomo di 78anni di Melezzole – D.A. le sue iniziali – è rimasto gravemente ustionato, lunedì pomeriggio, in seguito all’incendio che nella frazione del comune di Montecchio (Terni) ha coinvolto una cisterna di gasolio all’interno della sua proprietà. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni ed Amelia e il ferito è stato affidato alle cure della Croce Rossa di Avigliano Umbro per il successivo trasporto in ospedale.

I fatti

Da quanto appreso l’incendio si sarebbe sviluppato mentre l’uomo stava eseguendo, probabilmente con l’utilizzo di una fiamma libera, un intervento di manutezione sulla cisterna, posta all’interno di una capanna in lamiera. Le fiamme avrebbero interessato in particolare le braccia ed il viso, causando ustioni importanti e tali da richiedere il trasferimento presso il centro grandi ustionati di Roma. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della Compagnia di Amelia, coordinati dal capitano Raffaele Maurizi, per accertare la dinamica dei fatti.

Il dettaglio

Secondo quanto ricostruito il 78enne stava sostituendo il rubinetto della cisterna quando, dopo aver acceso con il fuoco un pezzo di carta per agevolare l’operazione di reinserimento di un tubo, avrebbe dato origine all’incendio stante la presenza di carburate in terra e, probabilmente, anche sui suoi vestiti. Una scena terribile quella che i primi soccorritori si sarebbero trovati davanti agli occhi. Ed ora la speranza è che possa farcela.