Meteo Umbria: c’è l’allerta gialla nella giornata di domenica

Allerta ‘gialla’ – ovvero ‘ordinaria’, i livelli sono ‘verde’ (assente), ‘gialla’ (ordinaria), ‘arancione’ (moderata) e ‘rossa’ (elevata) – sul fronte meteorologico in Umbria per la giornata di domenica 4 settembre. A renderlo noto è il centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria. Il bollettino interessa tutto il territorio regionale ed è legato ai temporali previsti. Di seguito le previsioni diffuse dalla Protezione civile nazionale: «Il nostro Paese è interessato da un flusso instabile proveniente da sud-ovest all’interno del quale tendono a formarsi, a più riprese, delle aree temporalesche. Ciò determinerà, a partire dalle prime ore della giornata di domani (domenica 4 settembre, ndR), rovesci e temporali sparsi che interesseranno gran parte delle regioni del centro-sud, con fenomeni più intensi a ridosso delle aree tirreniche peninsulari in graduale estensione al basso adriatico. Sulla base delle previsioni disponibili – si legge – il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche. L’avviso prevede dalle prime ore di domenica 4 settembre, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Toscana centro-meridionale, Lazio e Campania, in estensione a Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domenica 4 settembre, allerta ‘gialla’ su Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Umbria e parte di Toscana e Calabria».

