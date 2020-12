‘Mi Rifiuto’ in solitaria, altri due interventi

Proseguono gli interventi ‘in solitaria’ dei volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ di Terni, una modalità diversa dal solito, imposta dalle normative anti Covid del periodo. Tra martedì e mercoledì due fra le volontarie più tenaci e attive, Rosanna e Luisella, si sono dedicate a pulizie ‘a tappeto’: la prima, mercoledì, dello slargo all’incrocio fra via Antonelli e via San Valentino – recuperato anche un paio di scarponi da sci – e la seconda, giovedì, del parcheggio di via Tito Oro Nobili posto alle spalle della sede ACI di Terni. In questo caso, oltre ai ‘comuni’ rifiuti segno di inciviltà galoppante – cartace, bottigliette, mascherine – sono saltate fuori anche delle siringhe. ‘Mi Rifiuto’, con l’occasione, ci tiene a ribadire che «non siamo una ‘ditta di pulizie’ e che il nostro obiettivo è quello di smettere, una volta per tutte, di ripulire angoli di città vandalizzati dai rifiuti. Fino a quando ci saranno comportamenti poco rispettosi del vivere civile, oltre che dell’ambiente che ci circonda, noi continueremo a voler fronteggiare lo scempio ed il malcostume dilagante sperando di essere da esempio per un numero sempre crescente di cittadini».

