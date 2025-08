Stella di Miranda accesa la sera di venerdì 8 agosto, alle ore 21, per ricordare nel giorno del suo compleanno Michele Meschini, 45enne ternano e padre di famiglia la cui scomparsa – avvenuta nei giorni scorsi – ha destato profondo cordoglio. Ad annunciare l’iniziativa è il Comune di Terni in un post Facebook.

«La stella – si legge – sarà accesa nel giorno del compleanno di Michele, che era residente a Miranda e di cui tutti ricordano l’amore per la natura e i boschi del borgo che scelse per vivere e per il quale nutriva una significativa vicinanza affettiva, avendo trascorso qui la propria infanzia, accanto ai nonni materni». Il nonno Ivo Borghetti fu ideatore e animatore del progetto condiviso della stella di Miranda.

«Gli affetti più intimi, i familiari e gli amici fraterni di Michele – prosegue il Comune – hanno espresso il desiderio di accendere la stella in segno di riconoscenza e ringraziamento alla comunità tutta, vista la commozione ed i concreti gesti di affetto dimostrati, e ringraziano l’amministrazione che ha accolto e condiviso la richiesta».

