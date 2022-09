Migliori cestisti 2002 italiani: c’è anche ‘l’umbro’ Dorin Buca

di Gabriele Ripandelli

Alzi la mano chi da appassionato di basket non ha sentito il nome di Paolo Banchero. Ala grande o centro, classe 2002, nato a Seattle ma con cittadinanza italiana, è stato la prima scelta ai draft 2022 e ora gioca in Nba con gli Orlando Magic. Bene, prendete la classifica fatta da Italhoop dei migliori 25 cestisti italiani nati nel 2002 e dentro ci trovate anche Dorin Buca, umbro d’adozione cresciuto e formatosi nel Perugia Basket.

Il perugino che sogna sul parquet

L’Umbria ha accolto Dorin Buca da bambino, quando dalla Romania ha seguito la madre che per motivi di lavoro si era trasferita a Narni. Nel ternano ha preso confidenza con la palla a spicchi ma per iniziare a imporsi sul parquet è stato decisivo il passaggio al Perugia Basket. Cresciuto nel settore giovanile biancorosso dove è approdato nel 2018, ha cominciato nel campionato Under 18 Eccellenza e in Serie D qualificandosi ai play off. Ha esordito in prima squadra con Monacelli ed è diventato presto una colonna portante della giovane formazione poi allenata da Coach Vispa. Ha saputo rialzarsi dopo la rottura del legamento crociato in allenamento a inizio marzo 2020, per poi rigiocare partite ufficiali solo nell’ottobre 2021. Si è messo in mostra nel campionato di C Silver con la compagine perugina che oltre le più rosee aspettative è arrivata a gara-5 della semifinale play off per la promozione. In estate ha deciso di provare il salto di categoria rispondendo presente alla chiamata della Mens Sana Siena in C Gold, dove ha debuttato con il Perugia a soli 17 anni nel 2019/2020 nella stagione interrotta dal Covid. La soluzione toscana gli permetterà anche di terminare la scuola a Perugia. Sta completando l’iter insieme alla madre per vedersi riconosciuta la nazionale italiana. Dopo essere stato collocato in questa classifica vuole continuare a sognare.