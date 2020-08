Minaccia cassiera del Todi’s con un martello: rapina a Perugia

Tanta paura ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male mercoledì pomeriggio – intorno alle ore 17.30 – presso il supermercato Todi’s di via della Pallotta, a Perugia. Un soggetto armato con un martello è entrato nel negozio, minacciando il personale, in particolare una cassiera costretta a consegnare al rapinatore i soldi presenti. Il bottino ammonta a circa 600 euro. Il soggetto è poi fuggito a piedi e immediato è scattato l’allarme che ha portato all’intervento sul posto dei carabinieri di Perugia. Serrate le indagini sull’accaduto che, condotte dal Comando Compagnia guidato dal maggiore Pierluigi Satriano, partono dalle testimonianze e dalle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’esercizio e quelle presenti in zona.

