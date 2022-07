Minaccia la compagna con un forcone: 56enne indagato e allontanato

Un 56enne dello Spoletino, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, è stato raggiunto dal provvedimento del divieto di avvicinamento alla compagna, a seguito delle indagini condotte dal commissariato di Spoleto. Nel tempo, fin dall’inizio della relazione datato circa dieci anni fa, l’uomo avrebbe messo in atto numerose vessazioni fisiche e psicologiche, minacce, aggressioni verbali e pesanti offese che avrebbero ingenerato nella vittima un pesante stato di sofferenza, depressione e paura.

Minacciata con un forcone

All’origine ci sarebbero l’abuso di alcol da parte del 56enne, unito ad una gelosia ossessiva. Anche di recente le condotte pesanti non erano mancate: lo scorso 1° luglio aveva minacciato la compagna brandendo un grosso forcone e, quando lei gli aveva detto di voler mettere fine al rapporto, l’aveva percossa con violenza. La poveretta era andata in ospedale per farsi medicare ma lui non aveva mollato, continuando a chiamarla al telefono, senza sosta, e bucandole le gomme dell’auto. Da qui la decisione di rivolgersi alla polizia che ha fatto scattare l’indagine e la misura stabilita dal gip di Spoleto: l’uomo non può più avvicinarsi all’abitazione e ai luoghi di lavoro o quelli abitualmente frequentati dalla donna. Il divieto, peraltro, è stato corredato da quello ulteriore di mettersi in contatto con qualsiasi mezzo con la persona offesa.