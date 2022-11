Miranda: «La strada è pericolosa. Io danneggiato e c’è chi rischia di farsi male»

«Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo, era solo questione di tempo. Sono anni che cerchiamo di richiamare l’attenzione dell’amministrazione comunale, ma nessuno ci ha mai preso in considerazione e ora mi ritrovo con un danno all’auto e una grande spesa da affrontare. Ma di chi è la responsabilità? Perché devo essere io a pagare l’indifferenza di questo Comune?».

«Servono interventi di manutenzione»

È arrabbiato il signor Benito – residente a Miranda, frazione di Terni – e perde la pazienza mentre racconta cosa è successo. «La strada che da Miranda ci permette di scendere fino a Larviano, per poi raggiungere Terni non hai mai garantito una grandissima sicurezza, ma con una costante manutenzione possiamo dire che era quantomeno accettabile. Negli ultimi anni, però, è stata lasciata all’abbandono diventando sempre più pericolosa. Quasi tre anni fa, poco prima che scoppiasse la pandemia, la strada è stata ripulita da terra e sassi che cadono dalla rupe roccioso laterale. Purtroppo però tutto il materiale è stato accumulato a bordo strada e lasciato lì. Con il tempo, con le piogge e con il continuo passaggio di mezzi, tutto il materiale ha riempito nuovamente gran parte della carreggiata e non potendo evitare di passarci sopra rischiando di invadere la corsia opposta, pochi giorni fa ho squarciato una gomma dell’auto con un sasso che era ricoperto dal fango. Pericolo analogo si verifica sulle curve dove il guardrail è completamente ricoperto dalla vegetazione e si rischia o di urtarlo o di finire nella corsia opposta per evitarlo. Ora basta, io fortunatamente ho subito solo un danno all’auto, anche se non sarò rimborsato, ma questa strada ha bisogno di manutenzioni costanti per evitare che ci si faccia male sul serio».