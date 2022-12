Mondiali, Marocco in semifinale: si fa festa anche a Terni

Condividi questo articolo su

















Il Marocco è in semifinale al mondiale dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai quarti di finale ed è la prima squadra africana a raggiungere tale obiettivo nella competizione iridata. Festa grande in piazza Tacito a Terni da parte della comunità marocchina presente in città, come era già successo in partite precedenti, soprattutto dopo la gara in cui il team rossoverde aveva eliminato la Spagna agli ottavi di finale. Bandiere del Marocco e quelle dell’Italia unite in questa grande festa sotto la pioggia. A controllare il regolare svolgimento della situazione gli agenti della polizia Locale e l’Arma.