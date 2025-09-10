Un evento per promuovere la donazione del sangue. Si chiama ‘Solidarietà e music fest’ e andrà in scena a Montecastrilli da venerdì 12 a domenica 14 settembre.

Ci saranno due fine settimane in tutto con eventi di informazione, musicali e di prevenzione grazie all’organizzazione dell’Avis di Montecastrilli. Il via venerdì 12 settembre alle 21 negli impianti sportivi di Casteltodino con ‘Fai squadra con Avis’, partita di calcio a 5 femminile.

Sabato 13 protagonista la musica, con canzoni e scenette incentrate tutte sul volontariato e sull’Avis. Domenica 14 sarà la giornata conclusiva del primo weekend con due eventi da non perdere: si inizia con la passeggiata ‘Una goccia per la vita’, camminata ludico motoria lungo i sentieri della campagna circostante con partenza e arrivo al Centro Fiere Montecastrilli.

In contemporanea, dalle 8 e 30 alle 14, verranno effettuati screening gratuiti, da parte di vari specialisti e delle farmacie del territorio, rivolti a tutta la popolazione. «Eventi che puntano a promuovere la donazione del sangue da parte di Avis Montecastrilli, che conta 175 soci di cui 13 nuovi iscritti».