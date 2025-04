Annuncio Pubblicitario

Infortunio in ambito agricolo nel pomeriggio di mercoledì in vocabolo Merolfo, a Montecastrilli (Terni). Un uomo di 84 anni, del posto, è rimasto ferito alle gambe dopo che il trattore che stava utilizzando per concimare un appezzamento di terreno, da cui era sceso, lo ha travolto. L’anziano è stato raggiunto dagli operatori della Croce Rossa di Avigliano Umbro, dal 118 e dall’elisoccorso ‘Nibbio’ e quindi elitrasportato – sempre cosciente – all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto per gli accertamenti di rito anche i carabinieri.