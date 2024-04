Montecastrilli: l’addio a Sandro Stentella venerdì a Castel dell’Aquila

Si terranno venerdì 12 aprile, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Castel dell’Aquila (Montecastrilli), i funerali di Sandro Stentella, l’imprenditore 55enne di Montecastrilli morto giovedì 4 aprile in un incidente sul lavoro accaduto nella zona del Trasimeno, in località Ferretto, nel territorio comunale di Castiglione del Lago (Perugia). In tanti saranno presenti per salutare l’ultima volta Sandro, marito e padre di tre figli, la cui scomparsa ha destato profonda e sincera commozione in tutto il territorio Ternano e non solo. L’imprenditore 55enne era stato travolto da un muletto condotto da un operaio originario della provincia di Siena, mentre stavano scaricando alcuni pesanti sacchi di concime all’interno di una azienda agricola. Il mezzo da lavoro lo aveva colpito nel procedere in retromarcia, purtroppo senza lasciare scampo all’imprenditore 55enne. Dopo l’autopsia eseguita a Perugia, nell’ambito dell’indagine aperta sul tragico accaduto, l’autorità giudiziaria ha dato il nulla osta alla celebrazione del rito funebre.

Condividi questo articolo su