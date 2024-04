Imprenditore 55enne e padre di famiglia muore sul lavoro. Montecastrilli in lutto

Un imprenditore 55enne di Montecastrilli (Terni), Sandro Stentella, ha perso la vita nella tarda mattinata di giovedì in un’azienda agricola al confine fra le province di Arezzo e Perugia, in località Ferretto, nel territorio comunale di Castiglione del Lago. Secondo quanto appreso l’uomo, titolare di una ditta familiare, stava lavorando all’interno del deposito del concime quando è stato colpito e travolto, con conseguenze purtroppo fatali, dal muletto condotto da un dipendente dell’azienda agricola. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’imprenditore 55enne. Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, di concerto con la Usl Umbria 1 e con il coordinamento della procura della Repubblica di Perugia. L’intervento ha visto impegnati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona. Secondo una prima ricostruzione Sandro Stentella stava scaricando sacchi di concime da un tir, insieme all’operaio intento a manovrare il muletto. Ad operazione quasi completata, il mezzo da lavoro lo ha però travolto in retromarcia, uccidendolo praticamente sul colpo. Profondo il cordoglio suscitato dalla scomparsa e in tanti in queste ore si sono stretti attorno al dolore dei familiari del 55enne, che lascia la moglie e tre figli. «Siamo profondamente colpiti da questa tragica notizia – afferma il sindaco di Montecastrilli, Riccardo Aquilini – e come amministrazione siamo vicini alla famiglia. Sandro era un ragazzo d’oro che si prestava per la comunità ed era davvero stimato da tutti. Non ci sono altre parole».

La ricostruzione

Il comando provinciale dei carabinieri di Perugia ha diffuso una nota che ricostruisce l’accaduto: «I carabinieri del comando stazione di Castiglione del Lago, congiuntamente a personale del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Usl Umbria 1, sanitari 118 e vigili del fuoco, alle ore 13 circa sono intervenuti in località Ferretto, all’interno di un’azienda agricola, dove poco prima un uomo del 1969, titolare di una ditta operante nel settore delle lavorazioni meccaniche agricole per conto terzi, aveva perso la vita dopo essere stato investito da una macchina operatrice semovente utilizzata per scaricare dei materiali da un rimorchio. L’uomo, che stava svolgendo dei lavori in favore di un’azienda, parrebbe essere stato investito dal macchinario condotto da un dipendente dell’azienda agricola il quale, nel procedere in retromarcia, non si sarebbe accorto della sua presenza. Oltre ai militari, è giunto sul posto anche il medico legale, così come disposto dal sostituto procuratore di turno della procura di Perugia. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria e il macchinario è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso gli accertamenti volti ad acclarare l’esatta dinamica del fatto».