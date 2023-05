Montecastrilli, sul bilancio le minoranze insorgono: «Atti incompleti»

Tensione sull’approvazione del bilancio consuntivo 2022 del Comune, a Montecastrilli. Martedì 16 maggio, durante la seduta della commissione consiliare competente, i consiglieri di minoranza hanno chiesto il rinvio della seduta del consiglio comunale convocato per giovedì per carenza di documentazione nel fascicolo messo a disposizione. Le minoranze ‘Montecastrilli Domani’ e ‘Insieme per cambiare’ hanno infatti rilevato «la mancanza della documentazione necessaria per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022, in modo particolare – spiegano in una nota – non risultava depositata la relazione dell’organo di revisione. Un documento espressamente previsto dalla legge e dal regolamento comunale, fondamentale per acquisire da parte dei consiglieri la piena e legittima consapevolezza dei dati esposti nel consuntivo che sarebbe stato discusso in consiglio comunale, anche per una corretta valutazione del lavoro dell’amministrazione. Questo episodio – affermano i due gruppi di minoranza – testimonia ancora una volta le difficoltà della macchina amministrativa comunale con personale ormai ridotto ai minimi termini, uffici con un solo addetto che fa da responsabile del servizio e da organo istruttore, servizi affidati a tempi determinati da anni e una difficoltà a stabilizzare la figura fondamentale del segretario comunale. La maggioranza ha pertanto il dovere di farsene carico cercando soluzioni per l’efficienza dell’azione amministrativa, senza addossare al singolo dipendente le responsabilità di un fatto che si sarebbe dovuto evitare».

