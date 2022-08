Montecchio e Baschi senza medico di base: missiva per Coletto

Il territorio della Usl Umbria 2 e la grave assenza di medici di base, il problema – già noto – si ripropone. Questa volta a farsi avanti sono gli amministratori dei Comuni di Baschi e Montecchio: inviata una missiva all’assessore regionale alla sanità Luca Coletto e al direttore generale dell’azienda sanitaria locale, Massimo De Fino.

L’allarme



A farsi avanti sono stati i sindaci dei due Comuni, rispettivamente Damiano Bernardini e Federico Gori: nella lettera è stata evidenziata – sottolinea la Provincia di Terni – «la carenza dei medici di medicina generale. Dal 1° agosto, per una scelta personale, non ci sarà più un medico che copriva uno dei territori più delicati, essendo montano». Nel documento inoltre si fa presente che sono costretti «a dover chiedere uno di quei servizi che invece dovrebbero essere garantiti immancabilmente, ossia la sanità di base». E faranno il possibile «affinché si tenga conto egualmente di tutti quei cittadini che ancora vivono quei territori e che in maniera straordinaria resistono e spesso rappresentano un vanto per le amministrazioni». Nel contempo, in attesa di una soluzione, si sono attivati per trovare un’alternativa per colmare il vuoto.